VÍDEO: incêndio de grandes proporções destrói 18 veículos Incêndio em pátio de prefeitura na Grande BH

Um incêndio devastador atingiu o pátio da prefeitura de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, destruindo 18 veículos durante a madrugada desta terça-feira (16). Os bombeiros foram acionados para combater as chamas, que foram controladas após duas intervenções.

Foto: Reprodução Internet

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, 16 veículos foram inicialmente incendiados. Muitos dos automóveis não estavam em funcionamento, desprovidos de baterias, motores ou combustível. Os esforços dos bombeiros conseguiram conter o fogo por volta das 2h da madrugada.

As autoridades suspeitam de incêndio criminoso, pois após a extinção das chamas, um novo foco surgiu em outro ponto do pátio, consumindo mais um veículo. Na segunda intervenção, um último automóvel foi consumido pelo fogo, sendo necessária a colaboração do caminhão pipa da prefeitura para extinguir as chamas. Veja o vídeo:

Felizmente, não houve feridos e o incêndio foi contido antes que se alastrasse para áreas de vegetação ou imóveis próximos.