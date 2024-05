Audiência pública em Matozinhos para renovação do plano de desenvolvimento urbano integrado da RMBH

Com o respaldo dos poderes Executivo e Legislativo Municipais de Matozinhos e Capim Branco, o evento se configura como uma oportunidade crucial para a participação da comunidade nesse processo essencial para o futuro da região. Esta iniciativa é coordenada pelo Governo de Minas Gerais, através da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte (Agência RMBH). O propósito primordial das audiências públicas é informar e debater o conteúdo do processo de atualização do plano, bem como colher contribuições da população para impulsionar as etapas de macrozoneamento.

É fundamental destacar que o macrozoneamento representa uma ferramenta indispensável para o planejamento urbano, delineando como o município será subdividido em grandes áreas com diferentes propósitos e funcionalidades. Esta divisão busca ordenar o crescimento urbano, preservar o meio ambiente, assegurar a qualidade de vida da população e fomentar o desenvolvimento social e econômico.

Além disso, a definição do PDUI – Plano Diretor Metropolitano irá estabelecer diretrizes, projetos e ações para guiar o desenvolvimento metropolitano e regional, visando diminuir disparidades e aprimorar as condições de vida da população da Região Metropolitana, por meio de uma colaboração entre o Estado e os municípios.

O evento presencial será transmitido virtualmente pelo canal da Agência RMBH no YouTube, oferecendo uma oportunidade para que todos participem e contribuam com sugestões e críticas.

