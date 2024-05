Mudança na cobrança de pedágio começa a valer a partir de segunda-feira (6) na BR-381

A partir do dia 6 de maio, motoristas de veículos pesados que trafegam com eixos suspensos na BR-381, ligação entre Belo Horizonte e São Paulo (SP), conhecida como Fernão Dias, terão que pagar pedágio por todos os eixos. A mudança, anunciada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), visa combater a evasão de pedágio, prática comum entre motoristas que levantam os eixos dos caminhões para reduzir o número de eixos tarifados. Essa prática, além de ser perigosa, prejudica a arrecadação de recursos para investimentos em melhorias nas rodovias.

Foto: Reprodução/ Internet

A cobrança, que antes era feita apenas pelos eixos rebaixados, agora será automática por meio do reconhecimento das placas dos veículos. Com o novo sistema, espera-se reduzir a evasão de pedágio e garantir mais segurança nas rodovias, já que trafegar com os eixos suspensos indevidamente para evitar a cobrança de tarifas é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro e pode levar à multa e perda de pontos na carteira de motorista.

Como funcionará a nova cobrança

O novo sistema vai identificar nas praças de pedágio se a carreta ou caminhão possui Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) ou Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (DAMDFE). Caso os documentos estejam em vigor, a cobrança será feita considerando todos os eixos do veículo, mesmo que alguns estejam suspensos.

A ANTT informa que os transportadores podem fazer a gestão do MDF-e pelo aplicativo de celular Nota Fiscal Fácil, o que dispensa a exigência de certificado digital.

Da redação com EM