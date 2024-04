Veja quem são os ciclistas envolvidos no acidente na BR-040, em Paraopeba

Sete ciclistas foram atingidos por uma van na manhã desta terça-feira (30/4) no quilômetro 428 da BR-040, em Paraopeba, na Região Central de Minas Gerais. O grupo, conhecido como "Escolinha Team Pro", estava composto por 15 ciclistas no momento do incidente. (Veja AQUI)

Nas redes sociais, os membros compartilham suas pedaladas pela região, bem como participações em corridas oficiais. Muitos deles partem de Caetanópolis ou Paraopeba, suas cidades de origem, e, ao alcançarem o Posto Campinho, ponto de referência para os ciclistas, retornam às suas casas.

Segundo informações preliminares, os ciclistas costumam explorar diversos destinos no município durante seus passeios. Alguns iniciam suas pedaladas ainda de madrugada, por volta das 4h, retornando pela manhã para cumprir com suas obrigações diárias. Veja vídeo da pedalada do grupo:

O percurso planejado para hoje era de Paraopeba até o Trevão, uma rota habitual. No entanto, por volta das 6h, eles se depararam com o trágico acidente.

Estado de saúde

A Secretaria de Saúde de Paraopeba informou que entre os feridos, dois estão recebendo atendimento em Sete Lagoas, dois em Paraopeba com lesões leves e dois foram levados inconscientes para Belo Horizonte.

Os feridos foram identificados como Fernando, Juliano, Júlio, Thauan Maciel, Ariel Ferreira e Elvimar Júnior.

Segundo relatos de familiares, Ariel Ferreira, um dos ciclistas em Sete Lagoas, sofreu um corte profundo na perna direita e um no rosto. Enquanto isso, Elvimar Júnior, também no mesmo hospital, apresentou uma luxação no braço esquerdo, além de escoriações pelo corpo. A família ainda aguarda mais informações.

Conforme informações fornecidas ao Estado de Minas, os ciclistas deram entrada por volta das 9h no Hospital João XXIII, ambos com traumatismo cranioencefálico, sendo um deles também com trauma pulmonar.

Um dos indivíduos internados em BH é Júlio Ferreira, atleta profissional que costumava participar dos encontros do grupo na cidade. Ele passou por cirurgia por volta das 11h e encontra-se estável, mas ainda não há detalhes sobre a quantidade de procedimentos cirúrgicos que precisará passar. Já Thauan Maciel está aguardando para ser operado, tendo sido necessárias tentativas de reanimação.

O ciclista Júlio Ferreira foi levado para o bloco cirúrgico às 11h e permanece estável desde então, até o momento desta publicação.

Acidente

Sete ciclistas de um grupo de aproximadamente 15 foram atingidos por uma van na manhã desta terça-feira (30/04) no KM 428 da BR-040, no município de Paraopeba, na região Central de Minas Gerais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dois deles ficaram gravemente feridos. A ocorrência está em andamento.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu), do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Via 040, concessionária da rodovia, estão no local.

De acordo com informações da Via 040, as duas vítimas gravemente feridas foram socorridas e transportadas de helicóptero da PRF e do Corpo de Bombeiros para o Hospital do Pronto Socorro (HPS) João XXIII, em BH. Os outros feridos foram atendidos por equipes de ambulâncias do Samu e da própria concessionária.

A PRF relatou que a van invadiu o acostamento e colidiu com as sete bicicletas. O veículo seguia no sentido Belo Horizonte/Brasília.

Da Redação com EM