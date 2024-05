Minas garante serviço aéreo de suporte avançado salva vidas em situações críticas

Com seus 586.528 km² de extensão territorial, Minas Gerais se assemelha em tamanho a países como França, Espanha e Ucrânia, o que representa um desafio para garantir a transferência oportuna de pacientes, especialmente quando há necessidade de percorrer grandes distâncias. O Serviço Aéreo de Suporte Avançado (Saav), resultado da colaboração entre órgãos do Governo de Minas, desempenha um papel crucial nesse contexto.

Fábio Marchetto /SES MG

O Saav é uma iniciativa conjunta da Secretaria de Estado da Saúde (SES-MG), do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), do Comando de Aviação do Estado (Comave) da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em parceria com os Consórcios Regionais de Saúde.

Ao contrário dos Estados Unidos, onde esse tipo de serviço é geralmente privado, o SUS possibilita o acesso a esse tipo de atendimento como um direito para todos, alinhado aos princípios de universalidade e equidade.

Um exemplo recente ocorreu em Divinópolis, onde o BOA do Corpo de Bombeiros respondeu a chamados de transferência de pacientes em estado grave de uma UPA local para hospitais mais apropriados. No caso específico de uma criança de dois anos com autismo e dengue, foi necessária uma transferência para o Hospital Universitário Sagrada Família, em Araguari, no Triângulo Mineiro, a quase 500 quilômetros de distância.

Devido ao fechamento do aeródromo de Araguari pela Anac, o pouso foi realizado em Uberlândia, e o transporte terrestre para Araguari foi coordenado pelo Cistri, Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião do Triângulo do Norte.

O aumento no número de pacientes transportados, de 344 em 2016 para 1.007 no ano passado, e o número de atendimentos, de 428 em 2016 para 1.276 em 2023, destacam a importância desse serviço. O custo estimado para uma missão como a descrita seria de R$ 16.250, ressaltando a necessidade de políticas públicas universais para garantir acesso a serviços especializados.

O Saav opera com equipes médicas especializadas em Belo Horizonte, Montes Claros, Varginha e Uberaba, proporcionando uma resposta rápida e eficiente em situações de emergência médica.

O batalhão de operações aéreas conta com equipes médicas especializadas que compõem a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aérea, além de realizar uma série de procedimentos operacionais para garantir o transporte seguro e eficiente dos pacientes. Com seis helicópteros e dois aviões, o Saav, combinado com o transporte terrestre pelo Samu 192, abrange 93% do território estadual.