CEMIG oferece novo parcelamento para quem tem contas atrasadas

Com o propósito de proporcionar aos consumidores uma facilidade adicional no pagamento, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) lançou uma nova opção de negociação em parceria com a Flexpag, um centro de soluções para empresas de serviços públicos. A nova modalidade de negociação já está disponível nas agências e postos de atendimento da Cemig, permitindo que clientes parcelem suas faturas atrasadas em até 12 vezes no cartão de crédito ou pagamento via débito.

Foto: Vinícius Oliveira/SeteLagoas.com.br

Além disso, os eletricistas da Cemig agora também estão equipados com máquinas de pagamento, possibilitando que os clientes paguem suas contas em atraso de forma parcelada durante a visita do eletricista. Em ambos os casos, é viável efetuar o pagamento via débito, inclusive utilizando o cartão do programa social Bolsa Família.

Como pagar

Para usufruir das condições de parcelamento oferecidas, os consumidores devem dirigir-se a uma das 88 agências da Cemig no estado, munidos de documento de identificação, CPF ou CNPJ do titular da conta e o número de instalação presente nas faturas.

Para pagamentos durante a visita de eletricistas, basta solicitar ao profissional a possibilidade de parcelamento com cartão, evitando o corte do fornecimento.

Conferindo os dados

É importante que os clientes verifiquem a identificação dos eletricistas da Cemig, garantindo que sejam funcionários devidamente identificados com crachás e uniformes da empresa. A Cemig recomenda ainda a verificação dos dados bancários antes de efetuar qualquer pagamento, sendo o beneficiário sempre "Cemig Distribuição S.A.", CNPJ 06.981.180/0001-16. Os pagamentos com cartão de crédito são processados através das máquinas da Flexpag, reconhecíveis pelas cores azul-marinho e branco.

Em caso de dúvidas sobre os serviços ou a identificação dos profissionais, os clientes podem acessar os canais de atendimento digital, ligar para o número 116 ou contatar a ouvidoria da Cemig através do telefone 0800 728 3838.

O que é Flexpag

A Flexpag é um centro de soluções de meios de pagamento especializado em empresas do setor de utilidade pública, incluindo energia, água, saneamento, gás, telecomunicações, governos e Detrans. Desde 2023, a Flexpag faz parte da Serasa Experian, líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, buscando enfrentar desafios reais nas jornadas de crédito, autenticação e prevenção à fraude.

Da Redação com Agência Minas