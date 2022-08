Prefeitura promove Dia D de vacinação contra a Covid para crianças a adolescentes dia 27 de agosto

O dia 27 de agosto será especial para a campanha de vacinação contra a Covid-19 em Sete Lagoas. A Prefeitura - or meio da Secretaria Municipal de Saúde - e com apoio da Secretaria Municipal de Educação, vai promover o Dia D no dia 27 de agosto, sábado, para imunizar crianças a adolescentes de 4 a 17 anos. Os postos de vacinação serão instalados em 18 escolas entre municipais, estaduais e particulares.

Prefeito Duílio de Castro, secretários municipais e assessores visitaram a Escola Municipal Joaquim Drumond onde fizeram o convite para a campanha --

O prefeito Duílio de Castro e os secretários de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes, e de Educação, Esportes e Cultura, Roselene Teixeira, visitaram a Escola Municipal Joaquim Drumond nesta quinta-feira, 4 de agosto, e, na oportunidade, anunciaram a ação que pretende atualizar a carteira vacinal de milhares de estudantes. “Já estamos levando a vacina contra a Covid para dentro das empresas e agora é a vez das escolas. Pais e responsáveis devem fazer parte e autorizar a vacinação dos seus filhos. Isso é muito importante para proteger vidas”, ressaltou Duílio de Castro.

A vacinação será de 9h às 15h em 18 escolas localizadas em posições estratégicas da cidade, inclusive na área rural. Os alunos devem comparecer aos locais acompanhados dos pais ou de um responsável. “É uma bela iniciativa da Prefeitura que oferecerá oportunidade de colocar o calendário vacinal em dia. Estamos cada vez mais firmes nessa jornada de combate ao Covid-19”, declarou Dr. Marcelo Fernandes.

Equipes da Atenção Primária serão responsáveis pela vacinação desse público. A medida é considerada um ponto chave para preservar a saúde de alunos e seus familiares e ainda garantir a continuidade das aulas. “Estamos muito felizes em fazer parte dessa iniciativa. Os pais devem lembrar que a vacina salva vidas e colocar esta data como um compromisso pela saúde de todos”, comentou Karla Assis Malheiros, diretora da escola Joaquim Drumond.

Para se vacinar é preciso apresentar documento com foto, CPF e cartão de vacina. Nos locais de vacinação o uso de máscara é obrigatório.

LOCAIS DE VACINAÇÃO

9h às 15

CAIC PROFESSOR GALVÃO – Rua das Palmas, 638 – Montreal

CEMEI JOSELITA DIAS DA COSTA – Av. Prefeito Euro Andrade, 240 – Cidade de Deus

CEMEI SÃO VICENTE DE PAULA – Rua Pedro Gabriel de Lima, 20 – Jardim Arizona

COLÉGIO REGINA PACIS – Praça Tiradentes, 34 – Centro

E. E. BERNARDO VALADARES – Av. José Sérvulo Soalheiro, 2585 – Nova Cidade

E. E. ARTHUR BERNARDES – Praça Melo Viana, 20 – Centro

E. E. SÁTIRO ALVIM – Rua Santa Juliana, 2287 – Bairros Emília/São João

E. E. SINHÁ ANDRADE – Av. Dr. Renato Azeredo, 2423 – Chácara do Paiva

E. M. ALÍPIO MACIEL DE OLIVEIRA – Rua Ângelo Ribeiro Miranda, 12 – Luxemburgo

E. M. AURETE PONTES FONSECA – Rua José Fonseca Pires, 468 – Fazenda Velha

E. M. CLARINDO CASSIMIRO – Praça Clarindo Cassimiro, 80 – N. Sra. do Carmo

E. M. FRANCISCA F. AVELAR – Praça do Milito, 140 – Barreiro de Cima

E. M. JOAQUIM DRUMOND – Rua Professor Abeylard, 3289 – São Francisco

E. M. MARIA DE LOURDES VAZ DE M. MACIEL – Av. Canário, 283 – Itapoã

INSTITUTO ALICE MACIEL – Rua Goiás, 609 – Boa Vista

UNIFEMM – Av. Marechal Castelo Branco 2765 – Santo Antônio

9h às 11h30

E. M. REGINA VITALINO BOTELHO - Av. Pio Rodrigues de Lima, 289 - Silva Xavier

12h30 às 15h

E. M. RENATO TEIXEIRA GUIMARÃES - Av. Constelação Primavera, S/N - Estiva