5ª Feira Feminista de Sete Lagoas: inscrições abertas para expositoras

A cidade se prepara para receber mais uma vez a Feira Feminista, um evento que se tornou referência na valorização da cultura local, do empreendedorismo feminino e da luta por igualdade de gênero. A quinta edição da Feira, organizada pelo Coletivo Feminista Várias Marias, está marcada para o dia 7 de julho, na Praça Tiradentes, das 10h às 20h.

Foto: Divulgação/Várias Marias

A Feira reunirá mulheres de diversos segmentos, desde artesãs e empreendedoras até artistas. O objetivo é fortalecer a economia local, gerar renda para as mulheres e promover a visibilidade de seus trabalhos.

A programação da Feira Feminista é rica e diversificada, com atrações para todos os gostos. Haverá exposição e venda de produtos artesanais, praça de alimentação com comidas típicas, oficinas, além de apresentações musicais de artistas locais, a Feira contará com um espaço kids.

Mulheres empreendedoras que desejam participar da Feira podem se inscrever até o dia 6 de maio, às 23h59, clicando aqui. As inscrições são gratuitas e serão analisadas por uma comissão do Coletivo Feminista Várias Marias, com base em critérios socioeconômicos.

Djhéssica Monteiro