Ação com cortes de cabelo gratuitos no Terminal Urbano foi um grande sucesso

O Terminal Urbano do Transporte Coletivo recebeu uma estrutura especial, na manhã desta sexta-feira, 26 de abril, para uma ação solidária do Centro Regional de Artesanato Maria dos Anjos Macedo (CRAMAM) que é mantido pela Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante (Fumep). Instrutores e alunos do curso de Barbeiro realizam cortes de cabelo masculino gratuitos no local.

Foto: Ascom PMSL/Divulgação

O curso de Barbeiro é um dos mais concorridos do CRAMAM pela grande demanda deste tipo de prestação de serviço no mercado. Com instrutores experientes que se atualizam constantemente sobre as técnicas de corte, a qualificação já formou profissionais com carreira de destaque.

Os interessados foram sendo atendidos por ordem de chegada e, nas três horas da ação, vários cortes foram realizados. “Fizemos uma prestação de serviço ao cidadão e ao mesmo tempo capacitamos nossos alunos para o mercado de trabalho. Assim o CRAMAM exerce de maneira integral a sua função”, destaca Nilton Barroso, diretor do CRAMAM.

Da Redação com Ascom - PMSL