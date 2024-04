Sete Lagoas: Assistência Social segue com capacitação Compreendendo o SUAS junto a servidores

Servidor capacitado significa um melhor serviço público prestado à população. Com essa premissa, a Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) - realiza a cada 15 dias a capacitação "Compreendendo o SUAS" junto aos seus servidores visando melhorias na qualidade do atendimento ao público. "No curso são aplicados todos os regimentos do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) desde a parte teórica à parte prática. Os cerca de 100 técnicos da Secretaria também podem levar suas dúvidas e casos do cotidiano para esclarecimento e auxílio em busca da melhor solução", explica a secretária da pasta, Luciene Chaves.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

O objetivo principal é ressaltar a importância do conhecimento sobre o serviço e a importância do técnico de serviço social no tratamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social. "Ao fim da primeira etapa do treinamento, que terminará em dezembro, serão entregues certificados e no próximo ano iniciaremos o novo módulo tendo em vista que a capacitação é continua", ressalta a secretária.

A palestrante e atual gerente da Proteção Básica, Alessandra D'Amato Horta, reforça que muitos que entram na Secretaria de Assistência Social não sabem como realmente funciona o serviço, desconhecem quais regimentos seguir, quais relatórios a serem feitos, entre outras demandas. "O desenvolvimento, conhecimento e aprimoramento de habilidades técnicas e comportamentais é o foco desse projeto. O bom técnico deve ser capacitado constantemente, pois novas situações surgem a todo instante", reforça a gerente.

Os equipamentos da Assistência Social do Município possuem caixas de sugestões onde o público pode opinar sobre o atendimento realizado. Com base nesta pesquisa, será acompanhado também se a capacitação está surtindo efeito.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM