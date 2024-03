Homem furta carne e chinelos em supermercado de Capim Branco

Na tarde de quinta-feira (21), um homem não identificado furtou carne e um par de chinelos do Supermercado Bonzão, em Capim Branco, Minas Gerais. As imagens das câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o indivíduo colocando os produtos em uma cestinha e em sua mochila antes de sair do local sem pagar.

Foto: Reprodução/ Internet

Segundo a responsável pela loja, outros furtos e roubos com o mesmo autor já foram registrados no sistema de Registro Digital de Ocorrências (REDS).

Apesar das buscas em locais frequentados pelo suspeito, ele ainda não foi localizado. O caso segue sob investigação da polícia para que as medidas cabíveis sejam tomadas.

Da redação com Por Dentro de Tudo