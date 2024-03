Trânsito da rotatória do Assaí Atacadista volta a ser liberado pelo SAAE após importante obra

O transtorno durou pouco. Uma verdadeira força tarefa realizada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Sete Lagoas garantiu a rápida conclusão de uma importante etapa do processo de despoluição do córrego dos Pinhões, na rotatória entre as avenidas Dr. Renato Azeredo e Norte-Sul, no bairro Dante Lanza, próximo ao Assaí Atacadista.

Foto: Divulgação / Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

Em menos de 24 horas, a instalação da tubulação que levará o esgoto de vários bairros da cidade, desde a região da Arena do Jacaré até a Estação de Tratamento de Esgoto no bairro Tamanduá, foi concluída. Nesta quinta-feira, 21 de março, o trânsito teve que ser interrompido temporariamente e, no início da tarde desta sexta-feira, já estava liberado.

"A interrupção do trânsito foi informada no início da semana, na segunda-feira. Nesta quinta-feira isolamos a área e rapidamente iniciamos os trabalhos. Ficamos até tarde da noite adiantando o máximo possível para garantir o livre acesso da via o quanto antes, causando o menor transtorno possível aos motoristas", explicou o supervisor do SAAE, Marcos Wagner Lopes Júnior. Em breve os sete-lagoanos terão um córrego de águas límpidas e o esgoto 100% tratado.

Com Pefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM