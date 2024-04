Fim de semana em Sete Lagoas: sol, calor e pouca chance de chuva

O fim de semana chegou e os moradores de Sete Lagoas podem se preparar para dias ensolarados e quentes, de acordo com a previsão do tempo. Os dados meteorológicos indicam que tanto sábado quanto domingo serão marcados por temperaturas elevadas e baixa probabilidade de chuvas.

Foto: Arquivo/ SeteLagoas.com.br

No sábado (27), o céu estará predominantemente ensolarado, porém, haverá a presença de muitas nuvens durante a tarde. As temperaturas variarão entre 18°C de mínima e 30°C de máxima, prometendo um dia quente.

No domingo, dia 28 de abril, a previsão é de mais um dia ensolarado, porém, com aumento de nuvens a partir da tarde. Apesar disso, não há expectativa de chuvas. As temperaturas se manterão elevadas, com mínima de 17°C e máxima de 32°C.

Em relação aos demais fatores climáticos, a previsão indica ventos de 10 km/h no sábado, com direção leste-nordeste (ENE), e de 5 km/h no domingo, soprando do leste-sudeste (ESE). A umidade relativa do ar estará entre 36% e 91%.

Da redação