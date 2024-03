VÍDEO: Acidente interdita BR-040 sentido Sete Lagoas nesta sexta (22)

Um acidente envolvendo dois carros de passeio interditou parcialmente a pista da BR-040, no KM 495, sentido Sete Lagoas, na tarde desta sexta-feira (22). O acidente aconteceu por volta das 14h33, entre o Thermas e o Condomínio Sete Lagos.

Segundo informações a pelo menos 4 vítimas feridas, a batida foi frontal. O Helicóptero do Corpo de Bombeiros foi acionado para ajuda no resgate, ainda não se sabe as causas do acidente.

No momento, a pista está parcialmente interditada, o que causa lentidão de 4 km no local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local para controlar o tráfego e apurar as causas do acidente.

* Atualização - 17h11

Da redação