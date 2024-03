Águas subterrâneas e superficiais em Sete Lagoas e região: Gruta Rei do Mato realiza seminário sobre o tema

Na manhã desta sexta (22), o auditório do Monumento Natural Estadual (MNE) Gruta Rei do Mato recebeu o IV Seminário Águas no Carste, evento promovido para debater questões ambientais relevantes para Sete Lagoas e região, sobretudo ligadas ao uso da água subterrânea e superficial, dois recursos essenciais ao abastecimento público setelagoano.

Foto: Vinícius Oliveira / SeteLagoas.com.br

O termo carste é usado para designar regiões do planeta nas quais a dissolução de rochas por ação da água ao longo de milhares de anos resulta numa série de feições naturais. As mais popularmente conhecidas são as cavernas e grutas, mas existem também dolinas (abatimentos do terreno de contornos arredondados - como algumas das lagoas da cidade de Sete Lagoas), sumidouros, lapiás, entre outros.

Essas feições podem se conectar com reservatórios de água em profundidade, daí a necessidade de serem estudadas e protegidas. Essa foi temática da primeira palestra do dia ministrada pelo professor Dr. Luíz Eduardo Panisset Travassos: "Caracterização do Carste: O Solo e as Águas Subterrâneas".

O Dr. Sérgio França Leão trouxe um estudo de caso local para exemplificar como ocorre a interligação entre águas superficiais e subterrâneas. Na sua palestra a Lagoa Grande, a maior em superfície alagada de Sete Lagoas, foi apresentada em termos de variação da lâmina d'água ao longo dos anos e como essa diminuição poderia estar relacionada a rebaixamentos sucessivos no nível do lençol freático nas proximidades da lagoa.

Outro palestrante que esteve no seminário foi o professor da Universidade de Brasília (UnB) Dr. Lucas Vieira Barros. Além de apresentar uma palestra com o tema "Sismos Desencadeados por Extração de Água Subterrânea", ele apresentou como vem sendo feito o monitoramento dos recentes tremores de terra em Sete Lagoas. Nos últimos dias ele esteve coletando dados produzidos pela rede sismográfica local instalada em parceria da Prefeitura de Sete Lagoas com a UnB e apoio das Defesas Civis municipal e estadual.

Estudantes, ambientalistas, membros de empresas e representantes do Executivo e Legislativo compareceram em grande número para o IV Seminário Águas no Carste. Foto: Vinicius Oliveira SeteLagoas.com.br.

A gerente de engenharia do SAAE Sete Lagoas Nuna Pereira Cardoso apresentou dados sobre a diminuição da dependência de Sete Lagoas de águas captadas por poços subterrâneos. Atualmente 52% da população é abastecida pela água captada no Rio das Velhas e o objetivo da autarquia é chegar ao nível de 60% nesse abastecimento. Ela destacou também atualizações na legislação ambiental estadual para melhor disciplinar novas perfurações de poços e regularizar aqueles já existentes, além de chamar atenção para o papel que cada cidadão tem no uso consciente dos recursos hídricos.

A gestora do MNE Gruta Rei do Mato Maria Honorina aproveitou a oportunidade para agradecer aos especialistas que se apresentaram e todo o público presente. Ela pretende que com este seminário seja produzida uma carta de intenções e recomendações práticas ao poder público e envolvidos na preservação dos recursos hídricos, principalmente no contexto que Sete Lagoas e região estão inseridas.

Da Redação, Vinícius Oliveira