Oferenda é encontrada em escultura em Cordisburgo: cidade fica em polvorosa

Cordisburgo amanheceu na última quarta-feira (20) sob burburinhos de um trabalho (para alguns de 'magia negra') deixado numa escultura do Zoológico de Pedras, em pleno centro da cidade.

Foto: reprodução redes sociais / Cordis Notícias

As informações são do site Cordis Notícias. Uma galinha sem cabeça e um sapo estavam amarrados pelos pés e pendurados em um elefante. Os animais estavam queimados e, de acordo com a publicação, na boca do anfíbio tinha algo não identificado.

O ritual deixou a cidade em polvorosa: quem fez, porquê e qual era a "vítima" deste trabalho? Muitos comentários surgiram em grupos de WhatsApp e nas rodas de conversa.

De acordo com o site local, oferendas assim já são vistas em diversos pontos da cidade, mas é a primeira vez que se encontra bem no centro de Cordisburgo. A prefeitura da cidade fez a remoção do despacho ainda na quarta-feira (20).

Da redação com Cordis Notícias