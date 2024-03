Sete Lagoas terá fim de semana com muitas nuvens e possibilidade de chuva a qualquer momento

A temperatura cai em Sete Lagoas segundo a previsão do tempo para este fim de semana, com dias predominantemente nublados e possibilidade de chuvas a qualquer momento.

No sábado (23), o dia será marcado por sol entre muitas nuvens, com períodos de nublado e chuva a qualquer hora. As temperaturas oscilarão entre 18°C e 23°C, com 90% de probabilidade de chuva. Durante a manhã e a tarde, espera-se muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com ventos moderados soprando do sudeste ao leste. À noite, as nuvens persistirão, mas as chuvas serão mais isoladas, com ventos fracos na mesma direção.

Já no domingo (24), o sol estará presente, mas com aumento de nuvens pela manhã e previsão de pancadas de chuva durante a tarde e noite. As temperaturas variarão entre 18°C e 28°C, com 67% de probabilidade de chuva. Durante a manhã, o céu estará encoberto, com ventos fracos soprando do leste ao sudeste. À tarde, o tempo permanecerá encoberto, com possíveis chuviscos e ventos fracos na mesma direção. Durante a noite, o céu continuará encoberto, com ventos fracos predominando do leste ao sudeste.

