SAMU Regional Sete Lagoas: vice-governador virá a cidade para cerimônia

O Vice-Governador de Minas Gerais, Matheus Simões, estará presente em Sete Lagoas neste domingo (24) para a entrega oficial de 17 novas ambulâncias para o Samu Regional. A cerimônia de entrega será realizada no início da tarde no estacionamento do Unifemm, local que também sediará, neste final de semana, o Treinamento Básico Introdutório (TBI) para os novos profissionais que integrarão as equipes do Samu regionalizado.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Serão 17 novas ambulâncias: três de Suporte Avançado de Vida (USA), que atendem a pacientes com alto risco com cuidados médicos intensivos; e 14 de Suporte Básico (USB). De acordo com o executivo estadual, as novas viaturas foram adquiridas através de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) com o município de Sete Lagoas.

Com isso, a cidade deixa de ter uma base do serviço local, para atender 34 municípios da região, com 12 bases descentralizadas. Serão atendidos através do SAMU Regional mais de 600 mil habitantes.

O vice Mateus Simões estará acompanhado de superintendente da SES-MG no evento, que terá previsão de início às 14h.

Da redação