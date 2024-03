Vem aí a Feconex 2024: Feira chega em sua 3ª edição se consolidando como referência para negócios na região

Na certeza de que entre os dias 14 e 17 de Agosto Sete Lagoas vai receber um grande evento, foi lançada a edição 2024 da Feira da Conexão, entre o Agronegócio, Indústria, Comércio e Serviços. O espaço de eventos Tramelão no Parque de Exposições JK foi o palco de lançamento da Feconex 2024 e recebeu uma palestra especial da economista Rita Mundim.

Foto: Feconex 2024/Divulgação

Expositores, patrocinadores, autoridades e agentes públicos participaram do prestigiado coquetel. Os presentes, em primeira mão, conheceram algumas das novidades que serão vistas na estrutura de 6.000m² a ser erguida no estacionamento inferior da Arena do Jacaré. Corredores mais largos, climatização mais eficiente, maior espaço para o Agro e ações voltadas para mais sustentabilidade estão no pacote de atualizações.

O que os expositores já conhecem e trabalham para aproveitar são as possibilidades oferecidas quando, em 2023, já haviam mais de 90 empresas e 70 ramos de atividades econômicas no mesmo ambiente. Os negócios e novas possibilidades de conexão estão por todos os corredores.

Garantido este ano e presente nas duas primeiras Feconex, o expositor Maicom Oliveira, garante que a empresa é outra depois da participação. “Os resultados são muito positivos pelos contatos e negócios feitos. A Artpress Compressores é outra empresa desde que estamos na Feira. Todos os empresários precisam participar”, convida.

Para quem está ansioso em garantir seu lugar, a Associação Comercial e Industrial (ACI), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Grupo Uai, organizadores do evento, estão em processo final de renovação dos contratos do ano passado. Nos próximos dias a venda será liberada para empresas da lista de espera das entidades.

Anfitrião do lançamento, o presidente do Sindicato Rural, Rodrigo Nogueira, está ansioso em participar deste novo momento do Agro na cidade. “Um dos nossos objetivos é unir nossos produtores para ocupar o espaço que merecem. Produtor rural tem que mostrar sua importância e o que faz. E na Feconex teremos essa possibilidade”, comemora.

Uma das grandes motivações para a Feconex existir é a possibilidade de conectar pessoas e gerar novos negócios. Objetivo semelhante ao do patrocinador master, Sicoob Credisete. “Queremos fomentar o empreendedor que comunga com nosso propósito enquanto cooperativa de crédito. Acreditamos que o empreendedorismo é o motor do desenvolvimento econômico” disse o conselheiro administrativo, Ubiratan Campelo.

Muitas novidades estão por vir, fique por dentro de todas elas! Siga as redes sociais da Feconex (@Feconex.br), site (Feconex.com.br) e todas as notícias aqui no SeteLagoas.com.br.

Da Redação com Feconex