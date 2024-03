VÍDEO: Caminhão-tanque em chamas causa interdição e filas quilométricas na BR-381

Um caminhão-tanque carregado com combustível incendiou-se na manhã deste sábado (23) na BR-381, próximo ao Novo Trevo, em São Gonçalo do Rio Abaixo, Minas Gerais. O fogo interditou o trânsito no sentido João Monlevade e causou congestionamento de mais de 3 km.

Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o Corpo de Bombeiros combatendo as chamas, que consumiram a parte frontal do veículo. A fumaça preta densa podia ser vista à distância.

O acidente aconteceu em uma das alças de desvios da construção do novo trevo. Motoristas que trafegam pela região devem ter paciência e buscar alternativas, como a estrada de Itabira/Nova Era, Ponte Coronel em Barões de Cocais ou a Comunidade de Una em São Gonçalo.

Segundo relatos, o fogo foi controlado por volta das 9h40. As causas do incêndio ainda não foram informadas.

Da redação