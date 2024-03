Rompimento de barragem em Unaí causa estragos na zona rural

Uma barragem localizada em uma fazenda a 46 km de Unaí, no Noroeste de Minas Gerais, se rompeu na noite de sábado (24) após fortes chuvas, provocando diversos estragos na zona rural.

Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

A barragem, utilizada para armazenamento de água para agricultura, rompeu-se de forma gradual e lenta, segundo o sargento Edislei Ribeiro dos Santos, agente regional da Defesa Civil. A força da água levou uma ponte sobre o Rio Almesca e derrubou árvores.

Duas famílias foram retiradas de suas casas de forma preventiva antes do rompimento, e nenhuma residência foi alagada. A Polícia Militar de Meio Ambiente constatou a mortandade de peixes, assoreamento do leito do córrego e danos a recursos hídricos e em área de preservação permanente.

A barragem foi construída em 2022 e possuía todas as licenças para funcionamento até 2031. A Polícia Militar de Meio Ambiente aplicou uma multa de R$ 129 mil pelos danos ambientais.

As causas do rompimento da barragem ainda estão sendo investigadas. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso.

Os prejuízos causados pelo rompimento da barragem ainda estão sendo calculados. A ponte destruída era utilizada por moradores da região para escoar a produção agrícola.

A Defesa Civil está monitorando a situação e prestando assistência às famílias afetadas. A Polícia Militar de Meio Ambiente está orientando o proprietário da fazenda sobre as medidas que devem ser tomadas para minimizar os danos ambientais.

