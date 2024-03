Estudantes do ensino médio em Sete Lagoas realizam projeto de Conscientização sobre Recursos Hídricos

Estudantes do ensino médio da escola Deputado Renato Azeredo realizam projeto de conscientização sobre a importância dos recursos hídricos, orientados pela professora Mandaina Lyra.

Na semana dedicada à conscientização sobre a importância dos recursos hídricos, os alunos concretizaram a ação mais importante deste trabalho: a instalação dos dispositivos de contenção do lixo pluvial na lagoa Boa Vista. Uma tarefa radical que exigiu muita coragem da equipe. As próximas chuvas serão fundamentais para a análise dos trabalhos realizados hoje.

Em entrevista ao SeteLagoas.com.br a professora Mandaina Lyra conta que o Novo Ensino Médio tem como proposta uma mudança no método de ensino e aprendizagem que possibilita aos estudantes completarem seus estudos com uma formação técnica e profissionalizante. Desde então, os desafios no processo educativo se multiplicaram, sendo que sincronizar as esferas do conhecimento de maneira integrada e interdisciplinar é o maior deles. Esse novo modelo educacional motivou a busca por alternativas viáveis e motivadoras para que os alunos possam desenvolver projetos pedagógicos que ressoem com sua realidade de vida, ou seja, fazendo com que entendam suas próprias atuações em um cenário real, passando pelas etapas de pesquisa, compreensão de contexto e criação de protótipos.

"Sendo assim, surgiu a ideia de desenvolvermos um projeto que tivesse impacto positivo na comunidade ultrapassando os muros da escola. A proposta de se trabalhar as questões ambientais, relacionadas à descarga de resíduos sólidos (lixo) nos principais pontos turísticos de Sete Lagoas foi bem acolhida por um grupo de alunos que aceitaram o desafio de colocar o projeto em prática", afirma a professora.

A explicação do nome 'A redenção de Vapabuçú'

Vapabuçú é uma palavra de origem indígena que significa 'terra de muitos lagos', e redenção denota salvação, livramento. O projeto proposto busca uma alternativa que visa diminuir ou eliminar o carregamento de resíduos sólidos provenientes da drenagem pluvial nas lagoas. Neste nome, encontraram a justificativa poética e filosófica ideal para o projeto, com objetivo de desenvolver um modelo de contenção de resíduos sólidos que impeçam o lixo carregado pelas águas pluviais de poluírem as lagoas , principais pontos turísticos da cidade.

Os envolvidos no projeto

Alunos do 3° ano do Ensino Médio, Professores das áreas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Matemática. Além da equipe pedagógica, equipe Gestora e a assessoria técnica de um Engenheiro Ambiental.

Metodologia aplicada

• 1° passo: Pesquisa, coleta de dados e fundamentação teórica;

• 2º passo: análise do cenário;

• 3° passo: diálogos com órgãos públicos (vínculos de sustentação legal para a execução do projeto)

• 4° passo: implantação da fase experimental (instalação das redes de contenção de resíduos sólidos na lagoa Boa Vista).

• 5° passo: coleta, análise e registro dos resultados.

