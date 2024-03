VÍDEO: Acidente na BR-040 em Ribeirão das Neves deixa um morto e uma ferida

Um homem morreu e uma mulher ficou ferida em um acidente na rodovia BR-040, em Ribeirão das Neves, na tarde desta segunda-feira (25).

Foto: Reprodução/ Internet

Segundo informações da Via 040, concessionária responsável pelo trecho, a colisão aconteceu por volta das 14h30, no km 506, no sentido Rio de Janeiro, próximo ao Vale da Prata. Uma motocicleta bateu na traseira de um caminhão.

Com o impacto da batida, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O óbito foi constatado pela equipe de resgate da concessionária. A garupa da motocicleta foi socorrida em estado grave e levada para um hospital da região.

Devido ao acidente, a pista ficou parcialmente interditada por cerca de duas horas. O congestionamento chegou a 6 quilômetros no sentido Rio de Janeiro. A Via 040 liberou a pista por completo por volta das 16h30.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para realizar os levantamentos.

Da redação