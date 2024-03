Vice-governador acompanha implementação do Samu Regional Sete Lagoas

O vice-governador Professor Mateus marcou presença no domingo (24/3) em um evento na região Central, que celebrou a expansão do Samu Municipal de Sete Lagoas para o Samu Regional, abrangendo as microrregiões de Sete Lagoas e Curvelo, totalizando 34 municípios atendidos.

Foto: Vinícius Oliveira / SeteLagoas.com.br

Durante o evento, foram entregues 14 novas ambulâncias para os 12 municípios que terão bases descentralizadas, sendo 12 unidades de suporte básico (USB) e duas unidades de suporte avançado (USA), destinadas a Pompéu e Curvelo. Esses veículos se somam às três ambulâncias já em circulação em Sete Lagoas (duas USB e uma USA).

O vice-governador enfatizou a natureza pioneira dessa iniciativa: “Esse modelo que está sendo implantado aqui em Sete Lagoas, unindo essas duas microrregiões, é completamente diferente do que se tem no resto do país, com um município expandindo sua atuação e assumindo a regionalização do Samu. Fico muito grato pelo esforço dos prefeitos em tornar esse projeto uma realidade e proporcionar para esses 34 municípios condições de socorro mais amplas nos momentos de maior necessidade”.

Ele também destacou o compromisso do governo em alcançar uma cobertura de 100% do Samu em Minas Gerais até o final do ano, ressaltando a importância desse serviço para garantir a qualidade da saúde dos mineiros.

Em relação aos investimentos na atenção primária, o vice-governador salientou que mais de R$ 1 bilhão foram destinados a essa área em 2023, incluindo a construção de unidades básicas de saúde e a retomada de obras paralisadas. Ele enfatizou a importância de um sistema de saúde bem estruturado, que permite uma melhor distribuição de pacientes entre postos de saúde e hospitais, otimizando os recursos disponíveis.

O prefeito de Sete Lagoas, Duílio de Castro, expressou sua satisfação com a implementação do Samu Regional: “Hoje, estamos consolidando um trabalho que certamente salvará muitas vidas, que é a regionalização do Samu de Sete Lagoas. Essa integração era um sonho antigo, e a partir da próxima semana, com o início da operação das 12 bases descentralizadas, será concretizado”.

Segundo o município, está previsto que o Samu Regional Sete Lagoas entre em operação já na próxima semana, a partir de 1/4, sob gerenciamento da prefeitura, que também administrará a Central de Regulação de Urgência (CRU), o Núcleo de Educação Permanente (NEP) e as bases descentralizadas.

O prefeito de Curvelo, Luiz Paulo, mencionou os profissionais do Samu que estão em treinamento neste final de semana: “É muito gratificante ver tantos profissionais reunidos, comprometidos com o Samu. Sabemos que essa é uma grande conquista para os municípios que contarão com o serviço, e é também uma realização individual para cada um dos profissionais envolvidos”.

Em junho de 2022, a Secretaria de Estado de Saúde repassou R$ 7,5 milhões para a implantação do serviço regionalizado, e em dezembro de 2023, a Deliberação CIB-SUS/MG nº 4.546 aprovou as regras de financiamento da política continuada do Samu 192 Regional de gestão municipal, prevendo repasse mensal de recursos no valor de R$ 1,39 milhão para o Samu Regional Sete Lagoas.

O Samu Regional Sete Lagoas beneficiará mais de 630 mil habitantes dos municípios das microrregiões de Sete Lagoas e Curvelo.

Além dos prefeitos dos municípios das duas microrregiões, estiveram presentes no evento a deputada estadual Chiara Biondini, o superintendente Regional de Saúde, Fabrício Teixeira, o presidente regional do Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems) e secretário Municipal de Saúde de Curvelo, Raphael Dumont, o secretário municipal de Saúde de Sete Lagoas, Marcelo Fernandes, e o coordenador-geral do Samu Sete Lagoas, Mucio Júnior.

Foto: Vinícius Oliveira / SeteLagoas.com.br

Hospital Regional de Sete Lagoas

O vice-governador também mencionou as obras do Hospital Regional de Sete Lagoas durante o evento. Ele destacou que o hospital, um dos cinco regionais em construção pelo governo de Minas, reduzirá o tempo de deslocamento dos pacientes das microrregiões de Sete Lagoas e Curvelo, que atualmente são atendidos em Belo Horizonte.

As obras, paralisadas desde 2015, foram retomadas em novembro de 2023, e atualmente, com 55% do projeto executado, está em andamento o processo de vedação dos telhados, troca das esquadrias e a demolição de algumas estruturas para adequação às normas hospitalares mais atualizadas.

“A partir do mês de abril, teremos mais de 150 pessoas trabalhando naquela obra todos os dias, pois vamos iniciar uma nova etapa. Nossa expectativa é de 18 meses de obra. Ainda temos muito trabalho pela frente, mas a boa notícia é que ela não para mais, porque temos garantido o recurso”, afirmou o vice-governador.

A unidade de saúde contará com 226 leitos, pronto-atendimento e 12 consultórios, e terá capacidade para realizar cerca de 700 cirurgias por mês, atendendo a uma população estimada de 600 mil pessoas em 35 municípios. O investimento total é de R$ 101 milhões.

Da Redação com Agência Minas