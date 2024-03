Programa Desenrola Sete Lagoas realizou mais de 500 atendimentos e renegociou dívidas com até 90% de desconto

Ação foi uma parceria entre Prefeitura, Câmara Municipal e Unifemm. Com participação de instituições financeiras da cidade.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

Sucesso total. Assim pode ser definido o programa Desenrola Sete Lagoas, criado pelo PROCON Municipal e implementado durante a Semana do Consumidor. De 18 a 22 de março, a equipe do órgão, reforçada por estagiários do Unifemm e com a participação de representantes de bancos e cooperativas de crédito, realizaram 544 atendimentos com 81% de dívidas renegociadas, no Centro de Atendimento do Cidadão (CAC) da Câmara Municipal.

"Em nome do programa Desenrola Sete Lagoas expressamos nossa imensa gratidão pelo sucesso alcançado. Ultrapassamos todas as expectativas. Agradecemos profundamente ao Unifemm, a Câmara Municipal e a Prefeitura, que foram fundamentais para esse resultado. Em breve, anunciaremos a data da próxima edição do programa, que promete ser ainda mais impactante, com a inclusão de atendimento a CNPJ e a dívidas ajuizadas/executadas na justiça", agradeceu o gerente do PROCON, Matheus Mendes.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuária, Edmundo Diniz, parabenizou toda a equipe pelo dinamismo da iniciativa. "Esse projeto é muito importante e deixa um legado para Sete Lagoas. Centenas de pessoas com dívidas, muitas vezes alheias à vontade delas, resolveram tudo aqui nesses dias, com descontos que chegaram a até 90%. O programa foi tão exitoso que não vamos parar. Em breve divulgaremos novas datas para continuar com o Desenrola Sete Lagoas", anunciou.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM