Confira o cronograma do bloqueio contra o Aedes aegypti de 25 a 27 de março em Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Saúde - segue esta semana com os trabalhos de combate ao pernilongo causador das arboviroses dengue, zika e chikungunya (Aedes aegypti). Diferentemente do fumacê, que passa em dias e horários pré-determinados, geralmente no início da manhã e no fim da tarde, o bloqueio ocorre apenas em regiões de lagoas, córregos e brejos, e sempre após às 22 horas para que cause o menor dano possível às pessoas e aos animais. Este trabalho, que conta com o apoio da equipe de combate ao pernilongo, será realizado de segunda a quarta desta semana, tendo em vista que quinta e sexta-feira da Paixão são pontos facultativos.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

Desde o início deste ano, as equipes de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e de Agentes de Combate a Endemias (ACE) já visitaram aproximadamente 95 mil imóveis em Sete Lagoas. Desses, em 24 mil deles foi preciso algum tipo de intervenção no combate aos focos do mosquito. No total, mais de 221 mil focos foram eliminados e 45 mil foram tratados até a última semana, segundo dados da Vigilância Epidemiológica Municipal.

Boletim epidemiológico

Até o último dia 16 de março já foram contabilizados no município oficialmente 7.732 notificações de suspeita de Chikungunya, sendo 1.551 resultados positivos; 5.836 notificações de casos suspeitos de Dengue, com 231 casos positivos; e 36 notificações de Zika, com nenhum caso positivo até o momento. Treze óbitos já foram confirmados, sendo dez por Chikungunya (seis homens de 87, 97, 65, 66, 45 e 73 anos e quatro mulheres de 94, 95, 58 e 75 anos), e três por dengue (uma menina de oito anos, uma mulher de 37 e um jovem de 17 anos).

Ações da Prefeitura

A Prefeitura de Sete Lagoas segue contratando e capacitando mais agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de combate a endemias (ACE), ampliando o horário de atendimento de várias unidades de saúde, abrindo unidades de saúde aos sábados, realizando mutirões de limpeza em diversos bairros, adotando protocolos de atendimento específicos na UPA 24 Horas e no PA Belo Vale, aplicando fumacê e bloqueios e, há duas semanas, inaugurou uma nova sala de hidratação para pacientes com sintomas leves. Paralelamente, vem intensificando a fiscalização em lotes vagos e ampliando a limpeza e capina de espaços públicos, por meio da Codesel.

As unidades de saúde abertas até às 20h especificamente para atender a suspeitas de arboviroses, de 25 a 27 de março, são: ESF CDI I, UBS Luxemburgo, UBS Belo Vale, UBS N.S. das Graças e UBS Cidade de Deus. "É muito importante que a população também colabore, evitando jogar lixo em terrenos e conferindo diariamente seu quintal", reforça a superintendente geral de Promoção e Vigilância em Saúde do Município, Maitê Rodrigues.

Programação da Semana - Região de Córregos, Lagoas e Brejos

25 de março de 2024 (segunda-feira) - a partir das 22h Área de mata - Bairro Santa Felicidade Área de mata - Bairro São Luiz Área de mata - Lagoa Grande Área de mata - Bairro Lagoa Azul

26 de março de 2024 (terça-feira) - a partir das 22h Rua Pedra Grande Avenida Bouqueirão Praça do Escorregador Rua limítrofe do Condomínio Blue Garden

27 de março de 2024 (quarta-feira) - a partir das 22h Área de mata - Bairro Nova Serrana Avenida Cornélio Viana Avenida Professor Abelardy - Bairro Planalto, JK



Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM