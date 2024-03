Mais nebulosidade: terça-feira com possibilidade de chuvas em Sete Lagoas; confira previsão

A terça-feira (26) em Sete Lagoas é um 'replay' do dia anterior: céu predominantemente nublado, com temperaturas abaixo dos 30ºC e muita possibilidade de chuva. Confira a previsão do tempo.

Foto: Maria Eduarda Alves

A manhã nasce com céu coberto e chance de chuva isolada; a nebulosidade permanece durante o dia, juntamente com a possibilidade de chuva e trovoadas de forma isolada. O sol aparecerá, mas sem força.

Com a chegada do outono, as máximas não estão alcançando a casa das três dezenas: de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta terça-feira Sete Lagoas terá 29ºC. A mínima registrada foi de 20ºC.

O prognóstico da semana é de tempo encoberto, chuvas isoladas e pouca variação nas temperaturas. Até sábado (30) teremos possibilidade de chuvas.

Da redação com Inmet