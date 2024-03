Em busca de recursos, HNSG recebe visita do deputado Reginaldo Lopes

Nessa segunda-feira (25), o deputado federal Reginaldo Lopes (PT) fez uma visita a Sete Lagoas para uma série de compromissos na cidade. Entre eles, estava a visita ao Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), onde pegou as principais demandas às quais irá analisar quais consegue atender.

Foto: Divulgação/ Assessoria

Apesar do tempo limitado devido a compromissos subsequentes em Montes Claros, Lopes ainda discutiu sobre questões essenciais relacionadas à destinação de verbas parlamentares. Um dos pontos altos do encontro foi a apresentação de um projeto fundamental: a implementação de um Acelerador Linear, dispositivo essencial para o serviço de radioterapia.

Recebido pelo representante do Conselho, Sr. Nilo Campos, pelo Presidente do Conselho, Rômulo Caetano, o deputado estendeu o diálogo à direção do HNSG, incluindo o Diretor Geral, José Márcio Dumont, e a Diretora Administrativa e Financeira, Patrícia Campos Nascimento. Durante as conversas, Lopes anunciou o direcionamento de verba parlamentar para o hospital, reforçando seu compromisso com a saúde pública e o bem-estar da comunidade local.

Da redação com HNSG - ASCOM