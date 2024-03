EXCLUSIVO: deputado Reginaldo Lopes fala sobre instalações do IFMG em Sete Lagoas

Uma comitiva formada com o deputado federal Reginaldo Lopes (PT) e o reitor do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) Rafael Bastos Teixeira, visitou duas instalações que seriam possíveis sedes de um campus da instituição em Sete Lagoas, na manhã dessa segunda-feira (25). O prefeito Duílio de Castro (Patriota), acompanhou as visitas.

Foto: Divulgação

O primeiro local foi a sede da Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas (ETMSL); o segundo, a UniverCemig, a "escolinha" da companhia energética, que não pôde ser visitada pois não teria sido agendada a entrada no local.

A iniciativa de estabelecer um novo Instituto Federal (IF) na cidade integra a fase mais recente da expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, movimento impulsionado pelo novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), retomado pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Além das visitas às instituições de ensino, Reginaldo Lopes também foi até o Hospital Nossa Senhora das Graças (HSNG) para discutir possíveis recursos para o centro de saúde. LEIA MAIS AQUI.

Martelo de local ainda não foi batido

A ETMSL é um dos locais que sai na frente para receber o campus da IFMG. De acordo com o presidente da Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante (FUMEP), mantenedora da escola, Cláudio Nacif 'Caramelo', ainda não foi batido o martelo da escolha do local:

"Eles gostaram das instalações, mas eles não bateram o martelo nisso. O que ficou claro, é que seria para funcionar durante o dia, que a escola tecnica municipal de Sete Lagoas que funciona diversos cursos durante a noite, vai continuar" afirmou Caramelo

Fundada em 1978, a ETMSL tem como missão suprir a demanda por mão de obra especializada na região e em seus arredores, atendendo aproximadamente 29 municípios. Com uma oferta de 10 cursos técnicos profissionalizantes, a instituição desempenha um papel crucial na formação de jovens talentos.

Seu compromisso reside em fornecer uma educação profissional que atenda às necessidades dos alunos, buscando incessantemente a excelência e a construção de um conhecimento transformador que contribua de maneira estratégica para a formação cidadã e para o mercado de trabalho, promovendo assim o aumento da produtividade das empresas e a melhoria da qualidade de vida da população.

Além disso, a escola mantém convênios com empresas, permitindo visitas frequentes às suas instalações, e estabelece parcerias para garantir um melhor desempenho dos técnicos em diversas áreas no futuro.

Djhéssica Monteiro e Filipe Felizardo