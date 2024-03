FAKE: não aconteceu rebelião no presidio de Sete Lagoas nesta terça (26)

Na tarde desta terça-feira (26), rumores de um possível tumulto no Presídio Promotor José Costa, em Sete Lagoas, circularam em grupos de notícias da cidade. Um vídeo sem áudio, mostrando mulheres apreensivas durante visitação, alimentou a especulação de que agentes penitenciários estariam utilizando tiros e bombas de gás contra os presos. A informação repassada nos grupos chegou a afirmar que a TV Record pretendia se deslocar ao local.

Foto: Reprodução/ Internet

No entanto, a Polícia Militar de Sete Lagoas desmentiu categoricamente a ocorrência de um tumulto. Segundo a versão oficial, o que de fato aconteceu foi uma revista de rotina nas celas e no material que entrava no presídio durante o dia de visitação. Essa revista, que é um procedimento padrão, pode ter gerado certo nervosismo entre os presentes, o que teria dado origem aos boatos de um tumulto.

A Polícia Militar reforça que não houve disparos de arma de fogo ou uso de bombas de gás dentro do presídio nesta terça-feira (26). A informação de um preso morto também foi descartada como falsa.

Porém, na segunda-feira (25), uma briga entre detentos durante o banho de sol no presídio resultou em uma inspeção de celas. Segundo relatos, a confusão teria começado no local e foi controlada rapidamente pelos agentes de segurança, que efetuaram alguns disparos de advertência para conter a situação. Os envolvidos receberam atendimento interno, não havendo necessidade de levar ninguém a unidades de saúde.

Da redação