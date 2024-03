Uma história de carinho e referência em Sete Lagoas: A Clínica Juvenal Paiva

Os endereços Chácara do Paiva e Rua José Duarte de Paiva estão no cotidiano de milhares de setelagoanos que transitam diariamente nessas regiões. Na origem dos nomes reside uma tradicional família setelagoana com raízes portuguesas que sempre cuidou do próximo e se colocou à frente do seu tempo. Com relevante presença na saúde municipal, a família fundou a Clínica Juvenal Paiva que hoje realiza em média cinco mil e duzentos procedimentos médicos ao mês em parceria com diversos médicos renomados em Sete Lagoas e região, oferecendo Medicina qualificada para todo o público.

O Dr. Celsinho Paiva, filho do Dr. Juvenal Paiva e responsável pela Clínica é quem nos guiará nas próximas linhas.



A história que vamos contar começa com a chegada do comerciante português José Duarte de Paiva a Sete Lagoas. Doutor Celsinho Paiva, neto de José Duarte, conta que:

"Ele era dono da Chácara do Paiva [hoje, um dos bairros da cidade conhecido por sua área hospitalar] e, olhando para o futuro, doou parte do terreno para o Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG). Ajudou também a construir a atual Sete Lagoas de comércios a colégios. Ele era uma pessoa que tinha um olhar diferente pensando em ajudar os outros”.

Dr. Juvenal Paiva e sua esposa Dina Zizi.



Atualmente, uma importante rua que liga os bairros Santa Luzia, Santa Helena e Jardim Cambuí ao Centro de Sete Lagoas leva o nome do Sr. José Duarte de Paiva.

Um dos filhos de José Duarte cresceu e se formou em Medicina, vindo a se tornar o Dr. Juvenal Paiva. Na sua atuação se destacava pela bondade, qualidade no atendimento e profundo propósito de vida com que abraçava a profissão, constituindo-se numa referência da Medicina em Sete Lagoas – a mesma observada nos dias de hoje na Clínica que leva seu nome –. Pai de nove filhos e viúvo precocemente, era comum o Doutor atender seus pacientes a qualquer hora do dia e receber pagamentos não monetários.

Os filhos de Dr. Juvenal e Dona Zizi da esquerda para direita: Mário Márcio (Maroca), Dulce, Iara, Paulo, Nádia, Beth, Celso, Dorotéia e Sandra.



Esse propósito inspirou pessoas da família entre filhos e netos que hoje são médicos e conduzem seus trabalhos com a mesma eficiência e compromisso que o avô/pai. Um deles é o Dr. Celsinho Paiva, filho do Dr. Juvenal, que se formou médico cardiologista e hoje é extremamente respeitado e conhecido pela habilidade e amor no tratamento dos pacientes.

Nas palavras do Dr. Celsinho, "acho que fui iluminado a estar na Medicina. Antes de ser médico fiz um vestibular para Farmácia e Bioquímica e acabei passando na UFMG. O primeiro ano do curso de Bioquímica e de medicina eram iguais, por isso terminei o curso e fiz o vestibular de novo sem muita pretensão. Passei em Medicina e entrei no terceiro período com o reaproveitamento de matérias. Daí em diante fui entendendo e gostando dessa profissão diferenciada e sua amplitude de coisas para se realizar em vários sentidos".

Foi exatamente o sentimento de missão de vida que levaram os médicos Juvenal e Celsinho Paiva - pai e filho - a começarem a atuar em conjunto

"Antes da Clínica Juvenal Paiva eu havia montado a Cardioclínica com quatro amigos e meu pai e ficamos juntos por uns 20 anos. Mas depois passei a enxergar uma maneira diferente de oferecer atendimentos a valores menores “.

Assim, nasce a Clínica Juvenal Paiva que há mais de 20 anos estabelece parcerias com médicos especialistas e oferece atendimentos qualificados a toda a população. A alta capacidade de atendimento e qualificação do local já fez com que mais de 500 mil pacientes estivessem aos cuidados dos médicos e enfermeiros da Clínica ao longo de sua trajetória.

A Clínica Juvenal Paiva tem localização privilegiada no coração da área hospitalar de Sete Lagoas.

Mas o propósito não parou aí. Através da Cuidar Juvenal Paiva, um programa de benefícios criado e desenvolvido pelo Dr. Celsinho Paiva há mais de 7 anos, lançou-se a grande oportunidade de oferecer atendimento especializado para todos os pacientes mantendo-se valores justos e eliminando a morosidade e complicações do atendimento público.

Os beneficiados da Cuidar também têm acesso rápido a exames sofisticados como Ecocardiograma, Ultrassonografia Geral, Holter, Mapa, Teste Ergométrico, Duplex entre outros.

Atualmente a clínica conta com a participação de 53 médicos, 3 técnicos de enfermagem e 1 enfermeira, psicólogos, nutricionistas, 6 recepcionistas, mais de 27 especialidades e 30 tipos de exames. Todos os aspectos consolidam a Clínica Juvenal Paiva como espaço de referência a quem busca atendimento qualificado.

Dr.Celsinho Paiva (Cardiologista) e o Otorrinolaringologista Marcos Correia.

"Minha família é muito humana, gostamos de ajudar, dar atenção. Isso vem sendo nos ensinado a muitos anos e somos abençoados com tudo que nos acontece. Só tenho a agradecer, não peço nada, só agradeço", finaliza Dr. Celsinho Paiva.

A Clínica Juvenal Paiva fica na Rua Teófilo Otoni, nº 420, Centro de Sete Lagoas. Você pode agendar consultas e exames também através do WhatsApp (31) 9 7165-0584 e telefone (31) 2106-5520.

