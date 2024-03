Veja a previsão do tempo para Sete Lagoas nesta quarta (27)

O clima para esta quarta-feira promete uma mistura de sol e nuvens carregadas, com a possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia em Sete Lagoas, tanto pela tarde quanto à noite. As temperaturas oscilarão entre uma mínima de 18°C e uma máxima de 30°C, indicando um ligeiro declínio nas mínimas e uma leve elevação nas máximas em comparação com dias anteriores.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br/ Túlio Thales

A umidade do ar apresentará variações significativas, com uma máxima prevista de 90% e uma mínima de 50%, destacando a sensação de abafamento que pode predominar durante o período.

Pela manhã, o céu estará predominantemente encoberto por muitas nuvens, podendo ocorrer chuvas isoladas. Os ventos soprarão predominantemente do leste-sudeste com intensidade fraca. Durante a tarde e à noite, o padrão permanecerá semelhante, com muitas nuvens dominando o céu e trazendo consigo pancadas de chuva e trovoadas em alguns momentos. Novamente, os ventos seguirão vindo do leste-sudeste, com intensidade fraca.

Da redação