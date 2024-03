Cliente vai às redes sociais reclamar de buffet em Sete Lagoas; proprietária responde

A primeira impressão é a que fica? Para a chefe administrativa Jéssica Ribeiro a máxima valeria, porém ao contratar o serviço de um buffet de Sete Lagoas pela segunda vez, não esperaria a dor de cabeça que teria, justamente porque tudo foi perfeito na primeira prestação de serviço.

Este é um dos trabalhos já realizados por Débora Louzada em seu perfil no Instagram, que foi apagado / Foto: reprodução / Instagram

Era agosto do ano passado, e a administradora foi procurada por Débora Louzada, proprietária de um buffet da cidade, para realizar o aniversário de seu filho, em março deste ano. Primeiramente, Jéssica tinha recusado a oferta, mas, após a insistência da profissional, acabou fechando acordo: R$ 3 mil.

“O pacote era com tudo incluso: decoração, buffet, mesas, bebidas, doces, bolos, [brindes] personalizados e lembrancinhas. Passei no cartão o valor total e fui pagando. Em janeiro mandei mensagem para ela perguntando como estavam os preparativos. ela não falava nada e não me respondia”, conta.

De acordo com a administradora, em fevereiro deste ano Débora apareceu, mas querendo fazer uma renegociação do pacote – que seria o dobro do valor já pago. Jéssica então disse que não conseguia arcar com o valor: “Ela abaixou um pouco e me pediu o valor em Pix. Pedi ela o dinheiro de volta porque eu não ia conseguir pagar”, afirma.

“Ela pediu até pelo amor de Deus pra eu não cancelar, porque não tinha o dinheiro e já tinha pago alguns fornecedores. Consegui o dinheiro e fiz o Pix”, completa Jéssica. Ela desembolsou, ao todo, R$ 4,1 mil no serviço de buffet.

Serviço

O imbróglio começa quando a administradora descobre que outras pessoas haviam sido lesadas por contratarem o serviço e o buffet não realizar o combinado.

“[Débora] fez um drama falando que era tudo mentira, que ela estava com depressão e que tinha vendido um carro para conseguir entregar as festas”, emenda a administradora. No dia do evento, uma outra decoração, fora do acordado entre as duas, foi posta – a decoradora havia sido contratada horas antes pelo buffet de Débora, terceirizando o serviço.

Enquanto isso, os doces e outros produtos ainda não haviam chegado ao evento. “Faltando dez minutos pro evento [começar] chegaram os doces: nem 100 doces, nada de personalizados; as lembrancinhas um fiasco”, afirma Jéssica.

A dona do buffet pediu perdão pelos problemas, mas a revolta continua. Nesse domingo (24), a administradora resolveu contar sua história nas redes sociais.

O buffet responde

Debora Louzada falou com a reportagem do SeteLagoas.com.br. A profissional assumiu que houve falhas na prestação do serviço, e que está aberta a negociação com a cliente. Mas ressaltou que o vídeo expondo a situação era desnecessário.

A proprietária do buffet conta que as ofertas contratadas pelas clientes foram feitas com meses de antecedência – porém, na execução da prestação de serviço, ela percebeu que os recursos não conseguiriam cobrir os custos de produção. Inclusive, Débora contou que realizou diversas devoluções de valores por não conseguir arcar com os compromissos.

“Eu tirava da boca dos meus filhos para poder fazer festa dos outros. Eu chegava em casa, os meninos estavam comendo milho. E chegou nesta situação que não conseguia entregar – faltava um detalhe aqui, um detalhe ali, e virava um transtorno”.

Débora aponta que, no caso de Jéssica, estas faltas de detalhes viraram um transtorno maior: “Eu mostrei uma bolsinha para ela, acabei fazendo outra; os doces, ficou faltando 150, mas ela no vídeo disse que eu entregue 100. Eu falei com ela ‘Jéssica, ficou uma caixa de doce aqui, você quer que eu mande?’, ‘Não precisa’. Beleza”, aponta a profissional.

A dona do buffet aponta que o valor que teria sido pago por Jéssica no evento não foi o que ela disse em vídeo e na entrevista seria outro, mas que mesmo estando mais em conta, os custos de produção não iriam cobrir a festa. “Isso já aconteceu com outras pessoas, mas, eu cheguei e falei ‘vamos entrar em acordo, não quero problemas. Se puder entrar em acordo comigo, eu te pago’. E ninguém me expôs na rede social”, completa.

Por fim, Débora comenta que estas situações acarretaram problemas de saúde e, que desistiu de trabalhar com eventos, não pegando mais contratos neste ano: “As pessoas, hoje em dia, não querem nos ver bem”.

