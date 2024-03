Renovação e Cooperação: Reunião no HNSG Recebe Novos Membros e Apresenta Chapas para Eleição do novo Conselho

No Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), uma atmosfera de renovação e compromisso tomou conta da última reunião do Conselho Administrativo. O evento foi palco para a chegada de novos integrantes e a apresentação da chapa que concorrerá à eleição do próximo Conselho, marcada para 29/04/2024.

ASCOM HNSG

A mesa principal, composta pelo Padre José Roberto Filho (Procurador do Bispo Diocesano no Conselho Adm. do HNSG), Vanessa de Miranda (2ª Secretária do Conselho Adm.), Rômulo Caetano, (Presidente do Conselho), Dom Francisco Cota (Presidente da Irmandade) e Maurício Campolina, (1º Vice-presidente do Conselho) recebeu os novos membros da Irmandade de Nossa Senhora das Graças, os novos "Irmãos", com entusiasmo e gratidão.

Também presentes, Leonardo Maciel (1º vice Presidente), Jobem Lúcia Martins Oliveira (1º Secretária do Conselho) e Sr. Nilo Campos (Representante do Conselho)

Esses novos integrantes representam um impulso vital para o trabalho contínuo do hospital, trazendo consigo não apenas habilidades e experiências diversas, mas também um profundo compromisso com a missão de servir e cuidar da comunidade.

Durante a reunião, os presentes testemunharam a apresentação das chapas que disputarão as eleições para o próximo Conselho Administrativo e Conselho Fiscal do HNSG. Composta por membros dedicados e experientes, a chapa promete liderança sólida e visão estratégica para conduzir o hospital em direção a novos patamares de excelência e eficiência.

"A chegada dos novos membros e a apresentação das chapas para a eleição são momentos de grande importância para o HNSG", comentou Dom Francisco Cota, presidente da Irmandade. "Nossa instituição se fortalece com a união e o comprometimento de cada um, e estou confiante de que juntos alcançaremos grandes conquistas em prol da saúde e do bem-estar da nossa comunidade", completou.

A expectativa agora se volta para a Assembléia no final de abril, onde os membros terão a oportunidade de escolher os líderes que conduzirão os destinos do HNSG nos próximos dois anos. Com uma equipe unida e determinada, o hospital se prepara para enfrentar os desafios futuros e continuar oferecendo cuidados de saúde de qualidade à população de Sete Lagoas e região.

Da Redação com Assessoria de Comunicação HNSG