Banco do Brasil leiloa imóveis nesta quinta; casa em Sete Lagoas está a lance

O Banco do Brasil realiza, nesta quinta-feira (28) leilões de imóveis, entre residenciais, comerciais e rurais, localizados em diversos estados do Brasil - há um bem em Sete Lagoas disponível neste certame. Lances já estão disponíveis em plataforma digital.

Foto: reprodução / Lance no Leilão

São 27 bens no total. Os lances mínimos, a partir de R$ 133 mil, são até 70% abaixo do valor de avaliação de mercado, sendo aceitos pagamentos à vista ou com financiamento, a depender do tipo do imóvel. Podem participar pessoas físicas e jurídicas cadastradas na plataforma Lance no Leilão até o dia da sessão. O período de lances já está aberto na mesma plataforma.

CLIQUE AQUI E FAÇA SUA OFERTA

Nesta quinta-feira (28), acontecem dois leilões: às 12h, de imóveis urbanos, com possibilidade de pagamento à vista ou financiado; às 14h, de imóveis rurais, para pagamento à vista.

Imóvel em Sete Lagoas

Dos bens leiloados, está uma casa em Sete Lagoas, localizada no bairro Jardim Arizona. Os lances para arrematar o imóvel podem ser feitos até amanhã na plataforma Lance no Leilão. De acordo com a organizadora, o Banco do Brasil é responsável pela quitação de eventuais valores de IPTU, ITR, CCIR, laudêmio e condomínio até o efetivo registro da transferência do imóvel ao arrematante.

Prédio residencial - 241,32m², a.t. 360,00m², Rua Mônica, 154, Jd. Arizona, Sete Lagoas MG. Mat. 7.867 do 2º CRI local. Lance mínimo: R$ 435.000,00

Filipe Felizardo