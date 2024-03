Hospital Regional de Sete Lagoas segue em obras e serviços serão ampliados no próximo mês

Quem passa diariamente pela avenida José Sérvulo Soalheiro ou pela rua Rei Salomão, no bairro Aeroporto, não imagina que desde o final do ano passsado trabalhadores atuam na manutenção e limpeza do futuro Hospital Regional de Sete Lagoas. Por conta do período chuvoso e pelo longo período de abandono da obra, diversos serviços vêm sendo executados internamente, como levantamento de paredes, instalação de divisórias, esquadrias, pisos, vidros, limpeza de tubulações elétricas e hidráulicas. Um trabalho que não é visível externamente, mas que é de grande importância para a continuidade das obras. Atualmente, cerca de 20 trabalhadores atuam no local.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

Em visita a Sete Lagoas no último fim de semana, o vice-governador Professor Mateus anunciou, ao lado do prefeito Duílio de Castro, a vinda de mais trabalhadores e máquinas a partir do próximo mês. "Até o final do mês de março o hospital está passando por reparos de estrutura, pois infelizmente muito material foi destruído ou roubado por vândalos. Estávamos realizando toda essa substituição da parte interna. A partir de abril veremos mais de 150 profissionais todos os dias na obra, correndo a pleno vapor. Acreditamos que os trabalhos deverão durar 18 meses. O que nos tranquiliza é que o dinheiro já está garantido. É um compromisso do governador garantir que a população de toda a região possa ser atendida", frisou o vice-governador.



A equipe de Comunicação da Prefeitura de Sete Lagoas esteve no local esta semana e constatou os trabalhos que já foram realizados nos últimos meses pela Construtora Guia, empresa vencedora do processo licitatório. Além dos reparos na estrutura interna, uma estação de tratamento de esgoto hospitalar também será construída, garantindo que nenhum resíduo contamine o solo, se conectando à rede do SAAE que, em breve, será interligada à futura Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da autarquia, no bairro Tamanduá.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM