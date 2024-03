Sete Lagoas é premiada no Fórum Internacional de Cidades Inteligentes por botão do pânico nas escolas

Mais um importante reconhecimento para Sete Lagoas. Depois de conquistar o prêmio no Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes pela nova central semafórica da avenida Dr. Renato Azeredo, no último dia 13 de março, em Santa Luzia, desta vez a Prefeitura conquistou o prêmio Expo BH - Fórum Internacional de Cidades Inteligentes, realizado nesta terça-feira, 26 de março, no Minascentro, em Belo Horizonte. O projeto premiado foi o novo sistema de videomonitoramento e botão do pânico implantado em todas as escolas municipais, após casos de violência ocorridos em várias cidades do país no ano passado.

ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas

"Nós não tínhamos recursos financeiros e estávamos com um problema sério de ataques em escolas em várias cidades brasileiras, gerando certa insegurança em pais, alunos e servidores da Educação. Precisávamos garantir a segurança da nossa comunidade escolar. Então recebemos esse desafio do prefeito, que era elaborar um projeto de segurança dentro dos nossos recursos. Nosso prêmio maior é sentir a segurança dos nossos alunos nas nossas escolas. Isso não tem preço", lembrou Márcio Aguiar, secretário municipal adjunto de Tecnologia da Informação da Prefeitura.

Representando o prefeito Duílio de Castro no evento, Márcio Aguiar e o comandante da Guarda Municipal de Sete Lagoas, Sérgio Andrade, receberam o troféu e apresentaram o caso de sucesso no palco e em um stand. "Tivemos uma redução de 92% de índice criminal em nossas escolas. Nesse tempo, foram apenas quatro ocorrências, todas solucionadas. Deixo aqui nosso agradecimento ao prefeito Duílio de Castro. Nosso papel é manter a comunidade escolar segura, este é o nosso papel e, para isso, daremos continuidade a esse trabalho", completou o comandante Sérgio Andrade.

O idealizador e realizador do evento internacional, Gustavo Moreira, enalteceu a iniciativa de Sete Lagoas entre outros 16 municípios mineiros premiados. "Ficamos muito felizes em receber aqui essa maravilhosa iniciativa de Sete Lagoas, que tanto dialoga com nossa realidade e com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. É importante dotarmos nossos espaços de saber de ferramentas tecnológicas e de segurança para uma melhor educação das nossas crianças. Essa solução extremamente inovadora merece ser compartilhada com todo o Brasil e com o mundo", ressaltou.

Da Redação com ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas