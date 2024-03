Meio Ambiente celebrou Dia Mundial da Água com plantio de árvores por escolas municipais

Celebrado em 22 de março, o Dia Mundial da Água foi criado em 1992 pela Organização das Nações Unidas (ONU). Todos os anos a entidade lança um tema para abordagem. Em 2024, o tema foi "Água para a Paz". Dentro dessa proposta, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) lançou a campanha do Dia da Água 2024. No Brasil, o tema foi "A Água nos une, o clima nos move".

ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas

Diante disso, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuária (Semadea), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, realizou uma série de atividades envolvendo alunos de três escolas municipais de Sete Lagoas: E.M. Luzia Barbosa, E.M. Monsenhor Messias e E.M. Nádia Lúcia Ferreira Alves. Entre as atividades, os alunos criaram paródias falando da água, construíram murais, maquetes e terrários para entender na prática como funciona o ciclo da água.

"No Dia da Água realizamos um plantio de árvores às margens da Lagoa Boa Vista, um importante corpo d'água de nosso território. Além disso, desenvolvemos o Programa de Educação Ambiental em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Semad) abordando o tema. Duas escolas da rede municipal representaram o município em uma exposição na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte. Já na segunda semana de abril realizaremos uma visita à Estação de Tratamento de Água do Saae com alunos de escolas da rede municipal", conta Dilma Nunes, do departamento de Educação Ambiental da Semadea.

