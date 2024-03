Confira a previsão do tempo dessa quinta-feira e do feriado em Sete Lagoas

A previsão do tempo para quinta-feira (28) indica sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos de nublado e possibilidade de chuva a qualquer hora.

Foto: Maria Eduarda Alves

As temperaturas variam entre 19°C de mínima e 27°C de máxima. Há uma probabilidade de 80% de chuva, podendo atingir até 10mm. Os ventos soprarão a uma velocidade de 12km/h, e a umidade relativa do ar ficará entre 70% e 91%.

Na sexta-feira (29), o feriado não apresentará muitas diferenças. As temperaturas variam entre 19°C de mínima e 29°C de máxima, com 80% de chances de chuva, também podendo alcançar 10mm. Os ventos serão um pouco mais leves, com velocidade de 10km/h, e a umidade mínima do ar será de 56%, chegando a uma máxima de 98%.

Da Redação com Clima Tempo