Educação Municipal capacita professores no curso Jovem Empreendedores em parceria com Sebrae

Realizar a inserção, de forma transversal, da temática cultura empreendedora no ensino fundamental. Com esse objetivo, a Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Educação - em parceria com o Sebrae, capacitou professores nos dias 21, 22 e 23 de março, na Escola Politécnica Grau Técnico. O curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP) é oferecido pelo Sebrae Minas como preparação pedagógica para professores, objetivando ampliar a formação continuada desses profissionais.

A equipe responsável pela capacitação foi composta pelo consultor de negócios Thomas Aurbach e psicóloga, educadora e mestre em Neurociência, Josiany Quadros. "Nesta formação foram apresentados os fundamentos pedagógicos, os princípios que embasam o JEPP e a correlação dele com a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Além disso, também foi apresentado o conceito de educação empreendedora de modo a guiar o professor na implementação da proposta do JEPP nos anos iniciais e finais da rede municipal de educação", explica a secretária municipal da pasta, Roselene Teixeira.

De acordo com a gerente da Equipe Pedagógica, Márcia Veiga, esse curso foi um primeiro passo, pois os professores cursistas aplicarão os projetos idealizados durante o curso. "Construir caminhos para uma educação interdimensional passa pelo desenvolvimento do protagonismo, principalmente do professor, agente de transformação, por excelência, que fará essa ponte para que os estudantes vislumbrem novos e promissores horizontes", reforça.

