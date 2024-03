Salário de servidores da Prefeitura de Sete Lagoas está disponível em conta

O salário dos servidores da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas referente a março foi pago, segundo fontes ouvidas pela reportagem do SeteLagoas.com.br. Às vésperas do feriado prolongado da Sexta feira da Paixão no próximo dia 29/03, o vencimento dos servidores foi pago antecipadamente.

Foto: Reprodução

Por lei, o pagamento poderia ocorrer até o 5º dia último do mês subsequente ao trabalhado. O dinheiro foi depositado na conta de todos os servidores de forma antecipada seguindo uma política que vem sendo adotada com frequência pela atual administração pública municipal.

Da Redação