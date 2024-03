Confira horário de celebrações em algumas paróquias de Sete Lagoas e região no encerramento da Semana Santa

Vivendo ainda o período da Quaresma, os católicos se preparam para as solenidades de encerramento da Semana Santa que começou com o Domingo de Ramos marcando a entrada de Jesus em Jerusalém, passando pelo seu sofrimento da Paixão para, assim, viver a alegria da ressurreição no Domingo de Páscoa.

Foto: Alan Junio

Na Diocese de Sete Lagoas, cada paróquia conta com horários próprios para as celebrações.

Clicando neste link você confere a programação detalhada dos próximos dias em algumas paróquias de Sete Lagoas como Catedral de Santo Antônio e o Santuário de Adoração (Centro), São Cristóvão, Nossa Senhora do Carmo, São João Batista, Nossa Senhora Das Graças, Nossa Senhora da Conceição, São Pedro, Imaculada Conceição, São José Operário, São Geraldo.

Além disso, no link você também encontra a programação de paróquias em outras cidades da região como Capim Branco, Cordisburgo, Baldim, entre outras.

Vinícius Oliveira com informações da Diocese de Sete Lagoas