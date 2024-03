Hospital N. Sª das Graças de Sete Lagoas recebe novo equipamento para cirurgias de próstata

O Hospital Nossa Senhora das Graças avança na direção de aprimorar tratamentos urológicos ao receber um novo equipamento: o Ressectoscópio Bipolar. A tecnologia inovadora representa uma revolução na cirurgia de próstata, oferecendo benefícios não apenas para os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), mas também para aqueles atendidos pelo setor particular. O aparelho é oriundo de doação da empresa setelagoana OMR que ao longo dos anos vem contribuindo com o HNSG.

Foto: Vinícius Oliveira / SeteLagoas.com.br

Em entrevista para dar mais detalhes sobre o assunto, o médico Natã Oliveira Andrade, Coordenador da Urologia do Instituição, destacou os benefícios do novo Ressectoscópio Bipolar e como ele está sendo incorporado aos serviços oferecidos pelo hospital. "O novo equipamento representa um marco significativo para o HNSG e para nossos pacientes. Esse equipamento de última geração nos permite realizar cirurgias de próstata com mais segurança e eficácia, proporcionando uma recuperação mais rápida e confortável para os pacientes."

Avanços Tecnológicos na Urologia: Benefícios do Ressectoscópio Bipolar

O Ressectoscópio Bipolar é uma inovação tecnológica exclusiva do HNSG em Sete Lagoas, revolucionando a cirurgia endoscópica de próstata. Este equipamento permite cirurgias mais seguras, com menos sangramento e recuperação mais rápida para os pacientes, especialmente aqueles com próstatas grandes. Com este novo equipamento, o HNSG demonstra seu compromisso em oferecer o que há de melhor em tecnologia e cuidado para a comunidade, elevando o padrão do tratamento urológico na região.



Acesso ao Novo Equipamento: Inclusão de Pacientes do SUS e do Setor Particular

O HNSG assegura que todas as inovações tecnológicas, incluindo o Ressectoscópio Bipolar, estejam disponíveis tanto para pacientes do SUS quanto para aqueles do setor particular. Pacientes de planos de saúde serão atendidos no ambulatório CEM do hospital, garantindo acesso ao novo equipamento e aos melhores recursos disponíveis.

Dr. Natã destacou: "Nossa prioridade é garantir que todos os pacientes tenham acesso aos melhores recursos disponíveis, independentemente de sua condição financeira. O novo equipamento será utilizado tanto para pacientes do SUS quanto para pacientes de planos de saúde, reforçando nosso compromisso com a igualdade no acesso à saúde."

Atendimento Urológico no HNSG

A Urologia do HNSG é reconhecida por sua estrutura abrangente, atendendo três principais vertentes: pacientes do SUS, demandas da Prefeitura Municipal e pacientes de planos de saúde. Com números expressivos em cirurgias e filas de espera zeradas, o hospital garante atendimento completo desde o diagnóstico até o pós-operatório, com foco na qualidade e na agilidade do serviço. Dr. Natã enfatizou: "Com o novo Ressectoscópio Bipolar, estamos fortalecendo ainda mais nossa capacidade de oferecer um atendimento completo e de qualidade para todos os pacientes, independentemente de sua condição financeira."

Da Redação com Assessoria de Comunicação do HNSG