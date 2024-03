Sete Lagoas tem mais óbitos por dengue e chikungunya, segundo autoridades de saúde

Sete Lagoas atinge tristes marcas: são confirmados mortes por dengue e chikungunya, através de dados dos órgãos de saúde estadual e federal. Os dados foram atualizados nessa quinta-feira (28).

Foto: Canal da Ciência / ilustração

Um jovem masculino de faixa etária entre 10 a 19 anos é a mais nova vítima por dengue na cidade; seu óbito foi confirmado pela Secretaria de Estado de Saúde na quarta-feira (27). De acordo com a pasta estadual, todas as vítimas tinham comorbidades autoimunes.

De acordo com o Boletim de Arboviroses do Ministério da Saúde, são 5.484 casos confirmados de dengue, com 6.249 sob investigação.

Chikungunya

Sete Lagoas teve confirmado mais duas mortes por chikungunya, subindo para dez o número de vítimas que padeceram pela doença. Os dois óbitos são de homens na faixa de 40 a 49 anos, e dos 70 a 79 anos. Uma outro caso está sob investigação das centrais de saúde.

São 7.518 casos positivados por chikungunya, e 8.190 prováveis, segundo dados do Ministério da Saúde.

Filipe Felizardo