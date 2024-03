Setelagoanos gastarão pouco com chocolates na Páscoa; veja pesquisa

São doces, mas parecem salgados: os preços de ovos de Páscoa estão levemente altos, de acordo com pesquisas de mercado. Com isso, o setelagoano pretende gastar pouco com chocolates.

Foto: Sabor à Vida / ilustração

O SeteLagoas.com.br fez uma enquete em seu perfil no Instagram indagando em quantos reais, na média, os consumidores pretendiam gastar com o "coelhinho da Páscoa". Em sua grande maioria, os leitores pretendem gastar até R$ 50 com chocolates.

De acordo com o site Mercado Mineiro, os preços dos chocolates em 2024 tiveram uma variedade de aumentos - uma das causas seria o preço do cacau, que está chegando a patamares históricos de cotação. Enquanto isso, os clientes estão pensando muito na compra dos ovos de páscoa - os leitores apontam que os preços afugentam o consumo. "Simplesmente sem noção, valores foram da realidade em que o país se encontra", conta Elaine Cler.

Faltando poucos dias para a Páscoa, o setor produtivo comunicava "otimismo" com o período. Segundo o jornal O Tempo, a produção aumentou 17% comparado ao ano anterior, sendo 58 milhões de ovos no mercado.

Filipe Felizardo