Sete Lagoas: confira a previsão do tempo para esta segunda-feira (22)

Para aqueles que planejam suas atividades nesta segunda-feira (22), o céu se apresentará predominantemente limpo ao longo do dia na região. De acordo com as informações meteorológicas, espera-se estabilidade nas condições climáticas, com temperaturas variando entre 17°C e 30°C.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

Durante a manhã, observa-se a presença de poucas nuvens, acompanhadas por ventos fracos soprando predominantemente do leste-sudeste. Ao longo da tarde, a tendência é de poucas mudanças, com ventos fracos provenientes do nordeste ao norte-nordeste. Durante a noite, a situação permanece semelhante, com poucas nuvens no céu e ventos fracos predominando do nordeste ao leste.

Em relação à umidade, espera-se uma variação entre 35% e 90%, garantindo um dia relativamente estável e sem precipitações significativas na região de Sete Lagoas.

Da redação