Alunos do Projeto Esporte na Cidade participam de oficina temática em Sete Lagoas (MG)

Os alunos do Projeto Esporte na Cidade, em Sete Lagoas (MG), participaram de oficina temática “convivência no esporte e na vida”. A ação foi realizada no Próximo Passo, no bairro Cidade de Deus na segunda-feira (29), e na Capela Bom Jesus, no Barreiro dia 26 de abril, os dois locais de execução da iniciativa no município.

Foto: De Peito Aberto / Divulgação

A oficina foi ministrada pelo professor de teatro Gabriel Cordeiro, que em sua abordagem levou aos alunos momentos de reflexão sobre como conviver em grupo e como respeitar as diferenças. Também foi realizada uma dinâmica em que os pais e alunos transitavam pelo espaço olhando um para o outro e realizando cumprimentos. Nesse momento os pais puderam ter um tempo de socialização entre eles e os alunos e refletiram sobre a importância de promover as práticas de boa convivência.

Ao todo, são 160 jovens atendidos, sendo 80 em cada local. Os participantes do projeto realizam aulas de judô duas vezes por semana. A duração de cada encontro é de uma hora. Podem participar do projeto crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos de idade.

No Cidade de Deus, as aulas são realizadas no Próximo Passo. Já no Barreiro, as atividades acontecem no Salão Paroquial da Capela Bom Jesus. O projeto é realizado pela De Peito Aberto com patrocínio da Iveco (Cidade de Deus) e da Viena (Barreiro) por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte.

O Esporte na Cidade já existe há 12 anos e é desenvolvido por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte com o patrocínio de grandes empresas e apoio de prefeituras. O projeto realiza atividades em escolas públicas e espaços esportivos para a iniciação de crianças em esportes como basquete, judô, vôlei, futebol, entre outras modalidades.

Foto: De Peito Aberto / Divulgação

Segunda entrega de uniformes

Durante as ações, os beneficiários receberam novas camisas para utilização nas atividades do Projeto Esporte na Cidade. O material é entregue de forma gratuita para os alunos.

Sobre a De Peito Aberto

A De Peito Aberto (DPA) é uma organização social criada com o objetivo de contribuir para o esporte, educação, saúde e cultura para pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica ao redor de todo o país. A instituição se destaca pela experiência em planejar e executar projetos em parceria com gestores públicos e privados, tendo como principal diferencial a excelência pedagógica e metodológica oferecida às pessoas impactadas pelas iniciativas.

Além do Esporte na Cidade, a De Peito Aberto tem outros projetos espalhados pelo Brasil. Oportunidade Através do Esporte, Educar com Cultura, Educa Surf, Educa Skate e Breaking Olímpico são alguns deles, também são viabilizados com o apoio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte e com a ajuda de parceiros privados, entre eles Vallourec, Pirelli, Tívoli, Iveco, Grupo CNH, D’Granel, White Martins, MRN e Vale, entre outros.

Minas Gerais, Bahia e Pará são os estados atendidos pela instituição, que, nos próximos anos, pretende ampliar sua atuação pelo Brasil. A De Peito Aberto possui mais de 100 colaboradores distribuídos entre os escritórios de Minas Gerais (Belo Horizonte), Bahia (Lauro de Freitas) e Pará (Barcarena).

Em 2021, o projeto de Salvador foi um dos vencedores do Prêmio de Serviço Público das Nações Unidas 2021, na categoria “Promoção de serviços públicos com perspectivas de gênero para alcançar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)”.

As inscrições para os projetos da De Peito Aberto são divulgadas nas redes sociais e no site da instituição: depeitoaberto.org.br.

Da Redação com De Peito Aberto