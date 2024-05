Passando a Limpo desta sexta (02) recebe a supervisora do Núcleo de Educação no Trânsito, Daniela Maia

A supervisora do Núcleo de Educação no Trânsito, Daniela Maia, será a entrevistada no programa Passando a Limpo desta sexta-feira (02).

Foto: Divulgação

Durante a entrevista, Maia compartilhará detalhes sobre as iniciativas educativas planejadas para maio em Sete Lagoas, visando a diminuição de mortes e acidentes de trânsito. Ela discutirá os protagonistas dessas ações, enfatizando o impacto deles na sensibilização e incentivo a comportamentos seguros nas vias.

Passando a Limpo

O Programa, apresentado por Álvaro Vilaça e Wagner Oliveira, é um programa do site SeteLagoas.com.br. O Passando a Limpo vai ao ar, ao vivo, no Youtube do site, e pelo Instagram (@setelagoas) todas as sextas-feiras, a partir das 08h. Cada semana o programa tem um tema diferente e novos entrevistados convidados. Quem quiser participar também pode enviar mensagens de texto ou WhatsApp através do número (31) 9 9986 5732.

Foto: Setelagoas.com.br

Da redação