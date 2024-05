Feconex 2024: iluminação e cenografia inéditas prometem experiência visual inovadora

Alguns dos momentos mais aguardados da Feira da Conexão (Feconex) são os shows ao final de cada dia que movimentam o setor cultural da região. Os artistas da cidade têm na Feira da Conexão entre o Agro, Indústria, Comércio e Serviços os mais modernos equipamentos de som e iluminação para que as performances sejam sempre em alto nível e agradem aos visitantes. E quem for aos quatro dias de evento neste ano verá uma surpresa no quesito visual.

Foto: Davi Mello / Feconex

Uma nova iluminação e cenografia estão em preparação para que a experiência seja ainda mais agradável. Gleydson Pereira (Dj Gleicinho) é o responsável pelo palco da Feconex e adianta algumas novidades. “Para este ano, teremos uma temática diferente, uma iluminação mais intimista, quente e fria”, revela.

O Dj adianta, também, que os melhores equipamentos em áudio e luz estarão no palco. “Vamos usar a mesa de iluminação queridinha do momento, Grand MA2, que possibilita diversas montagens de cenas. Será uma iluminação bem diferente, moderna e o pessoal vai sentir. Tenho certeza que vão gostar muito”, espera.

A experiência do visitante vai saltar aos olhos com uma nova proposta visual. Painéis de led serão dispostos no placo para mais profundidade. Alguns pontos estratégicos da Feira também vão receber as telas. Victor Santana, da VR Led, comenta que o palco terá painéis de led na vertical, em efeito 3D. “Será uma coisa bem diferente. Muito visual para mais profundidade no palco”, antecipa.

Essas são apenas algumas atualizações em que a organização atua para fazer com que a Feconex 2024 seja especial. Associação Comercial e Industrial (ACI), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Grupo UAI, com patrocínio máster do Sicoob Credisete, estão juntos para fortalecer a economia local por meio da feira.

Para quem pretende reforçar sua marca, fomentar negócios e fazer novas conexões, este é o momento. Procure ACI ou CDL o mais rápido possível porque restam poucos estandes para venda. Conheça todas as possibilidades e participe da maior feira multisetorial da região.

Entre os dias 14 e 17 de agosto a Feconex vai ocupar o estacionamento inferior da Arena do Jacaré com mais de 6.000 m² de área que vai possibilitar a realização de grandes negócios. Acompanhe nossas redes sociais, @feconex.br e fique por dentro porque as conexões já começaram.

Com ASCOM - Feconex