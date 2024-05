CRAS Montreal está em novo endereço mais amplo e perto da população de referência

O Centro de Referência em Assistência Social do bairro Montreal (CRAS IV) está em novo endereço a partir de agora. Saiu da Rua das Madressilvas, 93A, para a Rua das Dálias, 674. Mais perto da população de referência, já que o endereço anterior era mais próximo do bairro Canadá. O telefone, no entanto, continua o mesmo: (31) 3776-2756. Além da distância reduzida, a nova sede do CRAS Montreal é mais ampla e moderna que a anterior, garantindo uma melhor qualidade no atendimento à população.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Luciene Chaves, o CRAS é a porta de entrada da Assistência Social. "É um local público, localizado prioritariamente em áreas de maior vulnerabilidade social, onde são oferecidos os serviços de Assistência Social, com o objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a comunidade", explica.

Conhecendo o território, a equipe do CRAS pode apoiar ações comunitárias por meio de palestras, campanhas e eventos, atuando junto à comunidade na construção de soluções para o enfrentamento de problemas comuns, como falta de acessibilidade, violência no bairro, trabalho infantil, falta de transporte, baixa qualidade na oferta de serviços, ausência de espaços de lazer, cultural, entre outros. O CRAS oferta ainda o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). No CRAS, os cidadãos também são orientados sobre os benefícios assistenciais e podem ser inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM